Segurança

Procurado pela Justiça vai até o Fórum Criminal e acaba preso pela PM

26 Fev 2026 - 08h34Por Da redação
Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

Um jovem de 20 anos foi capturado na tarde desta terça-feira (25), no Fórum Criminal de São Carlos, localizado na região central da cidade.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM após a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria nas dependências do prédio público, situado na Rua Conde do Pinhal.

No local, os policiais constataram que o rapaz havia comparecido ao fórum para tomar ciência de uma medida protetiva de urgência solicitada por sua mãe. Durante a verificação dos dados, foi identificado um mandado de prisão vigente, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos.

A ordem judicial foi determinada após a revogação da liberdade provisória anteriormente concedida ao jovem, relacionada a processo por tráfico de drogas. Diante da constatação, os policiais efetuaram a captura e conduziram o procurado até o Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça. 

