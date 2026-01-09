(16) 99963-6036
Procurado pela Justiça por estelionato é capturado pela PM

09 Jan 2026 - 13h27Por Da redação
Um homem de 45 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na manhã desta sexta-feira (9) em um condomínio localizado na rua Coronel Domingos Marinho de Azevedo, no bairro Boa Vista.

Segundo as informações, a equipe policial estava em atividade quando recebeu a denúncia de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto teria acabado de adentrar o condomínio. Diante das informações, os agentes se deslocaram imediatamente ao local, onde conseguiram realizar a abordagem.

Durante a consulta aos documentos pessoais, foi confirmada a existência de mandado de prisão pelo crime previsto no artigo 171 do Código Penal (estelionato). A pena remanescente é de 2 anos, 4 meses e 26 dias, a ser cumprida em regime semiaberto, decorrente de condenação definitiva com trânsito em julgado.

Na CPJ, o delegado de plantão foi cientificado dos fatos e determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC) de natureza Captura de Procurado, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.

