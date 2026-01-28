(16) 99963-6036
Segurança

Procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento no São Carlos V

28 Jan 2026 - 02h05Por Jessica Carvalho R
Na noite desta terça-feira (27), uma equipe policial realizou a prisão de um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento de rotina pela Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos V.
 
Os policiais avistaram o indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta dos dados via COPOM, foi constatado que o homem possuía mandado de prisão em aberto.
 
Diante da situação, foi dada voz de prisão, sendo o indivíduo informado sobre seus direitos constitucionais e o motivo da detenção.

O homem, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada ao Delegado de Polícia de plantão, que adotou as medidas legais cabíveis. O detido permaneceu à disposição da Justiça.

