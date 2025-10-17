Procurado pela Justiça é preso após receber alta hospitalar da Santa Casa

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 46 anos, procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (16), em São Carlos. A prisão ocorreu após ele receber alta médica da Santa Casa, onde estava internado desde o dia anterior.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia dado entrada para atendimento médico na quarta-feira (15) e, ao receber alta na manhã, policiais foram ao local.

Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão contra o homem, expedido pelo Tribunal do Júri e Execuções de Araraquara.

O homem, que tem a profissão de pintor, foi condenado a cumprir 4 meses e 28 dias em regime fechado. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada, e um familiar foi comunicado sobre a captura.

