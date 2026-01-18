Procurado pela Justiça é flagrado com drogas no Jardim Bicão

Viatura Plantão Policial -

Uma ação da Polícia Militar resultou na captura de um procurado pela Justiça e na apreensão de drogas na tarde deste domingo (18), no Jardim Bicão, em São Carlos.

De acordo com o apurado pelo SCA, por volta das 12h40, equipes realizavam patrulhamento quando receberam a informação, via rede rádio, de que um indivíduo estaria circulando a pé pela região e possuía mandado de prisão em aberto pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. O suspeito foi localizado na rua Dr. João Sabino e abordado pelos policiais.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram certa quantidade de drogas no bolso da bermuda do abordado. Após consulta junto ao COPOM, foi confirmada a identidade do indivíduo e a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Com o apoio de outras viaturas, o homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada como captura de procurado e porte de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Leia Também