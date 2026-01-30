(16) 99963-6036
sexta, 30 de janeiro de 2026
Segurança

Procurado pela Justiça é capturado no Jardim Araucária

30 Jan 2026 - 13h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura plantão policial - Viatura plantão policial -


Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na manhã desta sexta-feira (30), durante patrulhamento policial pelo bairro Jardim Araucária, em São Carlos.

Segundo as informações, as equipes realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Antônio Selarin quando abordaram o indivíduo. Após consulta aos sistemas, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, com pena a cumprir de 3 anos e 6 meses.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo o homem informado sobre seus direitos constitucionais e o motivo da detenção. Na sequência, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

No local, o delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também

Siena é furtado no Centro; proprietária pede ajuda
Segurança11h54 - 30 Jan 2026

Siena é furtado no Centro; proprietária pede ajuda

Motociclista sofre queda em faixa de pedestres e fratura tornozelo no Centro
Segurança10h06 - 30 Jan 2026

Motociclista sofre queda em faixa de pedestres e fratura tornozelo no Centro

Faixa da marginal é interditada após lama invadir o asfalto
Segurança07h44 - 30 Jan 2026

Faixa da marginal é interditada após lama invadir o asfalto

Adolescente é apreendido por ato infracional de tráfico de drogas
Segurança06h42 - 30 Jan 2026

Adolescente é apreendido por ato infracional de tráfico de drogas

Guarda Municipal detém homem em flagrante por furto a Cemei
Segurança18h32 - 29 Jan 2026

Guarda Municipal detém homem em flagrante por furto a Cemei

Últimas Notícias