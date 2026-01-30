Procurado pela Justiça é capturado no Jardim Araucária

Viatura plantão policial -



Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na manhã desta sexta-feira (30), durante patrulhamento policial pelo bairro Jardim Araucária, em São Carlos.

Segundo as informações, as equipes realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Antônio Selarin quando abordaram o indivíduo. Após consulta aos sistemas, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, com pena a cumprir de 3 anos e 6 meses.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo o homem informado sobre seus direitos constitucionais e o motivo da detenção. Na sequência, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ).



No local, o delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

