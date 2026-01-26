Procurado pela Justiça é capturado no Cidade Aracy

Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite deste domingo (25), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30, na Rua Augusto Wenzel.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Patrulha realizava deslocamento para apoio a outra ocorrência quando avistou um indivíduo que, ao notar a presença policial, demonstrou nervosismo excessivo e acelerou o passo em direção a uma área de mata. Diante da atitude suspeita, foi dada voz de abordagem, mas o homem fugiu, sendo acompanhado e abordado posteriormente.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado, expedido pela Justiça, relacionado ao crime de tráfico de drogas. A pena a ser cumprida é superior a 11 anos de reclusão.

O indivíduo foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência por captura de procurado. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

