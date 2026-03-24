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Procurado pela JustiÃ§a com base na Lei Maria da Penha Ã© detido no bairro Cidade Aracy 2

24 Mar 2026 - 16h36Por Jessica Carvalho R
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Procurado pela JustiÃ§a com base na Lei Maria da Penha Ã© detido no bairro Cidade Aracy 2 - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem de 28 anos, procurado pela Justiça com base na Lei Maria da Penha, foi detido na tarde desta terça-feira (24) no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da RPM da 2ª Companhia foi acionada via Copom após denúncia de que o indivíduo estaria em um endereço na Rua José Freitas de Souza. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a ex-companheira do suspeito, que informou que ele já havia deixado a residência.

Diante das informações, os agentes iniciaram patrulhamento pelas proximidades e conseguiram localizar o homem na Rua José Francisco Bicaletto. Durante a abordagem, ele tentou enganar a equipe ao fornecer o nome do próprio irmão. No entanto, por já ser conhecido pelos policiais, sua verdadeira identidade foi confirmada.

Em consulta aos sistemas, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Ainda segundo a PM, no momento da detenção o homem apresentou resistência, sendo necessário o uso de força física para contê-lo.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e, posteriormente, levado ao centro de triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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