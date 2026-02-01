Princípio de incêndio em posto de combustível mobiliza Bombeiros em São Carlos

Crédito: SCA

Um princípio de incêndio foi registrado na tarde deste domingo, dia 1º, em um posto de combustível localizado na Rua Carlos Botelho, esquina com a Rua Dona Alexandrina. O incidente ocorreu durante o abastecimento de um veículo.



De acordo com as informações, o motorista deixou o local sem perceber que o gatilho da bomba ainda estava conectado ao tanque, acabando por arrastar e derrubar o equipamento. Com a queda da bomba, houve um incêndio no sistema de abastecimento já no período pós-carga.



Funcionários do posto agiram rapidamente e utilizaram extintores de incêndio, conseguindo controlar as chamas antes que o fogo se alastrasse. O Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes se deslocaram até o local, onde realizaram vistoria técnica e isolaram a área de forma preventiva para evitar riscos a clientes e funcionários.

