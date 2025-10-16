Polícia Rodoviária usa IA para multar motoristas à distância

Motorista é flagrado falando ao celular - Crédito: Flávio Fernandes

A Polícia Militar Rodoviária está modernizando suas operações de fiscalização nas rodovias da região de Araraquara com o uso de um sistema de videomonitoramento equipado com inteligência artificial (IA). A tecnologia, que já está em funcionamento, tem se mostrado uma ferramenta eficaz tanto no combate a infrações de trânsito quanto na prevenção e repressão de crimes nas estradas paulistas.

O sistema é capaz de identificar, em tempo real, condutas irregulares como o não uso do cinto de segurança — por motoristas e passageiros —, o uso do celular ao volante e o transporte de crianças no banco dianteiro, entre outras situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Quando uma possível infração é detectada, as imagens são registradas automaticamente e enviadas às bases operacionais do Policiamento Rodoviário para análise.

Segundo a corporação, a inovação não substitui a atuação humana: os próprios policiais militares rodoviários são responsáveis por validar as informações geradas pela IA. Somente após essa verificação é que as autuações são emitidas, garantindo precisão e legitimidade ao processo.

A adoção do sistema representa um avanço significativo na eficiência operacional da Polícia Militar Rodoviária, permitindo uma fiscalização mais ampla, rápida e assertiva, além de reduzir falhas humanas. A tecnologia também fortalece o policiamento preventivo, possibilitando o monitoramento de veículos e comportamentos suspeitos com maior agilidade.

Leia Também