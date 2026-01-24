(16) 99963-6036
Polícia Militar localiza veículo roubado abandonado em canavial em Analândia

24 Jan 2026 - 15h12Por Da redação
A Polícia Militar localizou, na manhã deste sábado (24), um veículo roubado que estava abandonado em um canavial às margens da Rodovia SP-225, na altura do km 88, no município de Analândia (SP).

A ocorrência foi atendida por equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior, acionadas via COPOM após a informação sobre um veículo em atitude suspeita na zona rural. No local, um funcionário da propriedade rural indicou aos policiais o ponto exato onde o automóvel se encontrava, escondido em meio à plantação.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o veículo era produto de roubo ocorrido no município de Irapuã (SP). A Delegacia de Polícia de Rio Claro foi acionada e, devido às condições do local, a perícia técnica foi dispensada.

O automóvel foi removido por guincho e apresentado na Central de Polícia Judiciária de Rio Claro, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O veículo permaneceu apreendido em pátio, ficando à disposição para posterior restituição à vítima.

