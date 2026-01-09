Polícia Militar captura detentos que fugiram da penitenciária de Itirapina na Washington Luís

A Polícia Militar recapturou dois sentenciados foragidos do sistema prisional na madrugada desta quinta-feira (8), durante uma operação realizada na região de Itirapina.

A ação foi conduzida por equipes do 37º BPM/I, com apoio da Força Tática e do 10º BAEP, após a comunicação da fuga de dois detentos da Penitenciária II de Itirapina. As buscas se concentraram em áreas rurais e pontos estratégicos próximos à empresa Globoaves, à Fazenda da Toca e imediações.

Durante o cerco policial, o primeiro foragido foi localizado por equipes do Comando de Força Patrulha nas proximidades de uma borracharia do Posto da Fonte, às margens da Rodovia Washington Luís. Ele tentou se esconder, mas foi detido pelos policiais.

Pouco tempo depois, durante o retorno ao patrulhamento, uma equipe de Rádio Patrulhamento avistou o segundo foragido caminhando nas proximidades da Fazenda da Toca, no sentido sul da rodovia. Ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou fugir atravessando o canteiro central e as pistas da via, colocando em risco a própria vida e a de motoristas. Após acompanhamento, ele foi alcançado, detido e algemado.

Os dois capturados foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, reconduzidos ao estabelecimento prisional de origem, onde permanecem à disposição da Justiça.

Leia Também