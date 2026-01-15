Polícia Federal deflagra operação contra descaminho e lavagem de dinheiro em São Carlos

Celulares apreendidos - Crédito: Divulgação PF

A Polícia Federal de Araraquara deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação “Marcos 12:17”, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em estabelecimentos comerciais localizados em São Carlos (SP).

As investigações tiveram início após informações indicarem a possível comercialização irregular de produtos importados. Segundo a Polícia Federal, foi identificado que lojistas vendiam aparelhos eletrônicos por valores significativamente abaixo da média do mercado nacional. A discrepância de preços levantou suspeitas de importação irregular, uma vez que grandes revendedores oficiais, mesmo com maior poder de compra, não praticam preços tão reduzidos.

No curso da apuração, também foram constatadas comunicações financeiras atípicas envolvendo empresas e pessoas físicas investigadas, conforme apontado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), por meio de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam diversos aparelhos celulares e medicamentos emagrecedores importados sem autorização dos órgãos competentes e sem o recolhimento dos tributos devidos.

O nome da operação, “Marcos 12:17”, faz referência a um versículo bíblico que trata do dever de cumprir obrigações legais e fiscais: “Dai, pois, a César o que é de César.” De acordo com a Polícia Federal, a denominação simboliza a importância do combate à sonegação de impostos e a outras práticas ilegais que prejudicam a arrecadação pública e, consequentemente, os serviços prestados à sociedade.

