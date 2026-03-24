Viatura da PolÃ­cia Federal - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

Na manhã desta terça-feira, 24, uma equipe da Polícia Federal esteve na cidade de São Carlos para cumprir um mandado de prisão contra um indivíduo, de 44 anos, procurado pelo crime previsto no artigo 217-A, estupro de vulnerável.

De posse do mandado judicial, os policiais se dirigiram até um apartamento localizado na Rua 7 de Setembro, na região central, onde o suspeito foi localizado e detido.

Após a abordagem, o homem foi conduzido ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de São Carlos. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação foi realizada exclusivamente pela Polícia Federal, que já tinha conhecimento prévio sobre o mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

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