Polícia Civil de São Carlos recebe reforço de 12 novos escrivães

Delegado seccional interino Geraldo Souza Filho - Crédito: Arquivo

A Delegacia Seccional da Polícia Civil de São Carlos passa a contar, a partir deste mês de janeiro, com o reforço de 12 novos escrivães de polícia. Os profissionais irão atuar nas delegacias de São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira, municípios que integram a área de abrangência da Seccional.

A Delegacia Seccional de São Carlos é comandada pelo delegado seccional Dr. Dejair Rodrigues, tendo como adjunto o delegado Dr. Geraldo Souza Filho, que atualmente responde interinamente pela Seccional.

Distritos e delegacias especializadas

De acordo com o delegado seccional interino, Dr. Geraldo Souza Filho, os novos escrivães deverão se apresentar em São Carlos e, posteriormente, serão distribuídos entre as Delegacias Especializadas, como a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e, principalmente, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE).

Além disso, parte dos profissionais será destinada aos Distritos Policiais de São Carlos, enquanto outros irão suprir a demanda de escrivães nos municípios da região vinculados à Seccional.

Reforço histórico

Ainda segundo Geraldo Souza Filho, esta é a maior distribuição de policiais civis realizada pelo Governo do Estado de São Paulo para a Seccional de São Carlos nos últimos 20 anos. O delegado destacou que os novos profissionais devem assumir oficialmente seus cargos na próxima semana, após a definição das unidades — Distritos Policiais e Delegacias Especializadas — onde irão desenvolver seus trabalhos.

Integração institucional

Nesta semana, os novos escrivães participaram de um encontro com o delegado seccional interino na sede da Delegacia Seccional de São Carlos, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 500, na Vila Santa Helena, região norte da cidade.

O encontro teve como objetivo apresentar os desafios da função, a rotina de trabalho nas delegacias e ressaltar a importância da integração institucional. Com a formatura oficial prevista para esta sexta-feira (16), os 12 novos escrivães da Polícia Civil serão oficialmente alocados em São Carlos e nos municípios que compõem a área da Delegacia Seccional.

