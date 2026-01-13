PMs da reserva são convocados para atuar em escola cívico-militar; veja quem são os monitores

Escola Arlindo Bittencourt - Crédito: redes sociais

A cidade de São Carlos contará com uma escola inserida no programa de ensino cívico-militar a partir do início do próximo ano letivo. A unidade escolhida é a Escola Estadual Arlindo Bittencourt, localizada na Vila Monteiro.

O ano letivo está previsto para começar no dia 2 de fevereiro, já com a atuação e supervisão de monitores militares, que serão responsáveis por atividades de apoio à gestão escolar e à disciplina, conforme diretrizes do programa.

Para o desenvolvimento dessas funções, os policiais militares da reserva convocados receberão uma diária de R$ 301,70. Caso cumpram a carga máxima permitida, de 40 horas semanais, a remuneração pode chegar a cerca de R$ 6 mil por mês.

Monitores definidos para São Carlos

Na Escola Estadual Arlindo Bittencourt – Professor São Carlos, foram designados os seguintes monitores:

Monitor Chefe:

2º Tenente Amauri Gonçalves Albuquerque

Monitor:

2º Tenente Andrea Cristina Mercaldi

De acordo com as informações oficiais, os candidatos passaram por análise de títulos e funções desempenhadas, com pontuação específica, além de entrevista, como parte do processo seletivo.

A implantação do modelo cívico-militar tem gerado debates em todo o país, envolvendo comunidade escolar, educadores e pais. Em São Carlos, a expectativa é de que o programa comece a operar já no primeiro dia do ano letivo, com a estrutura de monitoria militar plenamente definida.

