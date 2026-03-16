PM retira trÃªs procurados da JustiÃ§a de circulaÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos

Viatura PM - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

A Polícia Militar capturou três homens procurados pela Justiça na manhã deste domingo (15), em diferentes regiões de São Carlos. As prisões foram realizadas por equipes do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior durante patrulhamentos e diligências após informações repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

A primeira captura ocorreu por volta das 10h, em uma residência localizada na Rua Aurélio Sanchez. No local, os policiais localizaram um homem que possuía mandado de prisão em aberto por ameaça (artigo 147 do Código Penal). Ele foi abordado e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Pouco depois, por volta das 10h15, outra equipe da PM localizou um segundo procurado na Avenida Grécia. Após diligências e consulta aos sistemas policiais, foi confirmado o mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Ele também foi encaminhado ao CPJ e recolhido à carceragem.

Já por volta das 10h40, policiais militares localizaram um terceiro procurado na Rua Waldomiro Santana de Oliveira. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas (artigo 33), com pena de cinco anos em regime fechado. Após a abordagem e confirmação da ordem judicial, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As três ocorrências foram registradas na Central de Polícia Judiciária de São Carlos.

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