sábado, 24 de janeiro de 2026
Captura de Procurada

PM prende mulher procurada por tráfico no Boa Vista

Mandado de prisão preventiva foi confirmado em ponto de venda de entorpecentes

24 Jan 2026 - 04h18Por Flávio Fernandes
PM prende mulher procurada por tráfico no Boa Vista - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher de 50 anos, procurada por tráfico de drogas, foi presa na tarde desta sexta-feira (23), Polícia Militar no bairro Boa Vista, em São Carlos.

De acordo com as informações, policiais militares faziam patrulhamento, em uma ponto conhecido pela intensa venda de entorpecentes. Na sequência, ela foi abordada na Rua Capitão Manoel Alves Carneiro.

Durante consulta foi consulta, a equipe constatou que havia um mandado de prisão preventiva. Em seguida, ela foi levada para o Plantão Policial. Em seguida, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos.

A Polícia Militar destacou que ações de patrulhamento em áreas estratégicas seguem sendo intensificadas com o objetivo de combater o tráfico de drogas e cumprir mandados judiciais em aberto.

