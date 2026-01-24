PM prende mulher procurada por tráfico no Boa Vista

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher de 50 anos, procurada por tráfico de drogas, foi presa na tarde desta sexta-feira (23), Polícia Militar no bairro Boa Vista, em São Carlos.

De acordo com as informações, policiais militares faziam patrulhamento, em uma ponto conhecido pela intensa venda de entorpecentes. Na sequência, ela foi abordada na Rua Capitão Manoel Alves Carneiro.

Durante consulta foi consulta, a equipe constatou que havia um mandado de prisão preventiva. Em seguida, ela foi levada para o Plantão Policial. Em seguida, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos.

A Polícia Militar destacou que ações de patrulhamento em áreas estratégicas seguem sendo intensificadas com o objetivo de combater o tráfico de drogas e cumprir mandados judiciais em aberto.

