PM prende jovem com drogas e dinheiro em ponto conhecido de tráfico no Cidade Aracy

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar com drogas e dinheiro na manhã desta quinta-feira (28), no Cidade Aracy, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Antônio das Graças Generoso, em um ponto conhecido pela intensa venda de entorpecentes, quando avistaram o rapaz em atitude suspeita carregando uma sacola. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou se desfazer dispensar, mas acabou abordado.

Durante abordagem na revista pessoal, os PMs encontraram pinos de cocaína, porções de maconha, pedras de crack e R$ 130 em dinheiro. Ao ser indagado, o suspeito confessou traficava no local.

Diante dos fatos o jovem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

