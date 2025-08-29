(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Tráfico de Drogas

PM prende jovem com drogas e dinheiro em ponto conhecido de tráfico no Cidade Aracy

Durante patrulhamento os policiais militares flagraram o rapaz carregando uma sacola com entorpecentes

28 Ago 2025 - 12h46Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
PM prende jovem com drogas e dinheiro em ponto conhecido de tráfico no Cidade Aracy - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar com drogas e dinheiro na manhã desta quinta-feira (28), no Cidade Aracy, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Antônio das Graças Generoso, em um ponto conhecido pela intensa venda de entorpecentes, quando avistaram o rapaz em atitude suspeita carregando uma sacola. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou se desfazer dispensar, mas acabou abordado.

Durante abordagem na revista pessoal, os PMs encontraram pinos de cocaína, porções de maconha, pedras de crack e R$ 130 em dinheiro. Ao ser indagado, o suspeito confessou traficava no local.

Diante dos fatos o jovem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

 

Leia Também

Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Zavaglia
Segurança21h56 - 28 Ago 2025

Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Zavaglia

Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU
Segurança21h53 - 28 Ago 2025

Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU

Homem é preso por manter companheira em cárcere privado e fazer ameaças no Cidade Aracy
Flagrante19h53 - 28 Ago 2025

Homem é preso por manter companheira em cárcere privado e fazer ameaças no Cidade Aracy

Idoso fica ferido após ter pé esmagado por ônibus no Centro de São Carlos
Passou Por Cima e Nem Viu18h46 - 28 Ago 2025

Idoso fica ferido após ter pé esmagado por ônibus no Centro de São Carlos

Criança de 6 anos é atacada por cachorro no Eduardo Abdelnur
Segurança17h05 - 28 Ago 2025

Criança de 6 anos é atacada por cachorro no Eduardo Abdelnur

Últimas Notícias