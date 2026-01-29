(16) 99963-6036
quinta, 29 de janeiro de 2026
Jogos de azar

PM encontra caça-níquel em bar no Antenor Garcia

29 Jan 2026 - 18h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
PM encontra caça-níquel em bar no Antenor Garcia - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma máquina de jogo de azar foi apreendida na tarde desta quinta-feira (29) em um bar localizado na Rua Jayme Bruno, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

De acordo com informações, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via cupom, relatando a existência de uma máquina de jogos de azar em funcionamento no interior de um estabelecimento comercial. Diante das informações, a equipe se deslocou até o local, onde funciona um bar, e realizou a abordagem ao proprietário.

Durante a averiguação, o dono do estabelecimento foi questionado sobre a denúncia e confessou possuir a máquina, indicando aos policiais onde ela estava instalada. No local, o equipamento foi encontrado ligado, porém sem ninguém utilizando no momento da abordagem.

A equipe da perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos periciais na máquina. Em seguida, o proprietário do bar foi conduzido, juntamente com o equipamento, até o CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde a máquina foi apreendida.

Após prestar esclarecimentos, o comerciante foi ouvido e liberado. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

Leia Também

Guarda Municipal detém homem em flagrante por furto a Cemei
Segurança18h32 - 29 Jan 2026

Guarda Municipal detém homem em flagrante por furto a Cemei

Colisão entre moto e carro deixa dois feridos
Segurança16h54 - 29 Jan 2026

Colisão entre moto e carro deixa dois feridos

Homem é detido em flagrante por furto em estabelecimento comercial em São Carlos
Segurança14h55 - 29 Jan 2026

Homem é detido em flagrante por furto em estabelecimento comercial em São Carlos

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de São Carlos
Jogos de azar 14h53 - 29 Jan 2026

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de São Carlos

Parati é furtada no Centro e proprietário pede ajuda
Segurança11h32 - 29 Jan 2026

Parati é furtada no Centro e proprietário pede ajuda

Últimas Notícias