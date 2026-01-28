Homem procurado por roubo é capturado pela PM na Vila Isabel

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu um homem de 35 anos, procurado pelo crime de roubo na noite desta terça-feira (27), no bairro Vila Isabel, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Santa Gertrudes, nas proximidades do CDHU, quando desconfiarem da atitude do indivíduo, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. A equipe já tinha conhecimento de que o suspeito, era foragido da Justiça.

Durante a abordagem, ele tentou se identificar com o nome do próprio irmão, mas acabou sendo reconhecido e confessou sua verdadeira identidade. Em consulta aos sistemas, foi confirmado que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e após os procedimentos legais, recolhido ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

