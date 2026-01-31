PM apreende drogas em imóvel invadido no Cidade Jardim

Região onde ocorreu a apreensão - Crédito: Google

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram apreendidos na noite de sexta-feira (30) por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 23h40, em um imóvel abandonado localizado na Rua Bernardino Fernandes Nunes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando decidiu averiguar o local, já conhecido como ponto de venda de entorpecentes. No interior da residência invadida, os policiais encontraram os dois adolescentes e, próximo a eles, uma sacola contendo drogas e outros materiais.

Durante a ação, foram apreendidas nove porções de maconha, 108 recipientes do tipo ependorf com cocaína e 209 pedras de crack. Além dos entorpecentes, os policiais localizaram a quantia de R$ 255,60 em dinheiro, uma folha de cheque no valor de R$ 9.276,00 e três aparelhos celulares.

Questionados, os adolescentes assumiram a posse das drogas e dos objetos apreendidos, afirmando que estavam no local para realizar a venda dos entorpecentes. No entanto, eles não informaram quem seria o proprietário da droga.

A ocorrência foi apresentada no plantão da Polícia Civil de São Carlos. Após os procedimentos legais, os adolescentes foram liberados aos responsáveis legais mediante termo de compromisso. O caso foi encaminhado à Fundação Casa e à Vara da Infância e Juventude.

