PM age rÃ¡pido e prende autores de roubo em residÃªncia na cidade de Dourado

CrÃ©dito: SCA

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois criminosos após um roubo violento em uma residência na Rua Irmãos Pascoalle, no Residencial Azaléias, em Dourado.

Segundo informações, vizinhos ouviram barulho de vidro quebrando e acionaram a polícia. Com agilidade, a equipe se deslocou até o endereço e, ao chegar, visualizou um veículo Ford EcoSport saindo da residência. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem imediata.

Durante a abordagem, os dois ocupantes confessaram que haviam acabado de praticar o roubo no imóvel, sendo detidos em flagrante no momento em que deixavam o local.

De acordo com o relato das vítimas um casal de idosos, sendo o homem de 83 anos e a mulher de 82 os criminosos invadiram a casa pelos fundos, pulando o muro e acessando uma edícula. Armados com duas facas, quebraram a janela da cozinha e entraram na residência.

O morador, ao verificar o barulho, se deparou com os assaltantes e foi rendido. Durante a ação, a mulher, que já possui uma perna quebrada, acabou sendo derrubada no chão. As vítimas foram amarradas enquanto os criminosos subtraíam objetos do imóvel.

Após o crime, os autores tentaram fugir com o veículo, porém foram rapidamente interceptados pela polícia, ainda ao sair da residência.

Parte dos bens foi recuperada, mas uma quantia de aproximadamente R$ 1.100 e um anel de ouro não foram localizados.

Há ainda a suspeita da participação de um terceiro indivíduo, de São Carlos, que teria dado apoio à ação criminosa, mas ele não foi encontrado.

Os dois detidos, moradores de São Carlos e com extensa ficha criminal incluindo passagens por roubo, tráfico e homicídio foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça e posteriormente encaminhados ao centro de triagem.

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