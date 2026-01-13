(16) 99963-6036
terça, 13 de janeiro de 2026
Segurança

Picape avança sinal de pare e causa acidente no Centro

13 Jan 2026 - 07h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Picape avança sinal de pare e causa acidente no Centro - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre dois carros foi registrada na manhã desta terça-feira (13), no cruzamento da rua 9 de Julho com a rua Bento Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, um Nissan Versa trafegava pela rua Bento Carlos, que é via preferencial, quando uma picape Chevrolet Montana, que seguia pela rua 9 de Julho, avançou a sinalização de "pare", ocasionando a colisão.

O condutor da Montana, um homem de 72 anos, relatou que teria sofrido um apagão momentâneo, o que fez com que não respeitasse a sinalização. Com o impacto, a motorista do Nissan Versa acabou colidindo contra a Montana.

Na picape havia ainda um passageiro, que não se feriu. Já o condutor da Montana sofreu trauma na região do tórax, com dores nos arcos costais, em razão da pancada.

A vítima foi atendida no local pela equipe do SAMU e encaminhada para a Santa Casa para avaliação médica. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também

Homem é preso após agredir esposa no Assentamento Nova São Carlos
Segurança08h40 - 13 Jan 2026

Homem é preso após agredir esposa no Assentamento Nova São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Pacaembu
Segurança08h29 - 13 Jan 2026

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Pacaembu

Caminhoneiro é abandonado em Ibaté após ter carga com 40 toneladas de açúcar roubada
Rodovia Faria Lima,08h26 - 13 Jan 2026

Caminhoneiro é abandonado em Ibaté após ter carga com 40 toneladas de açúcar roubada

Idosa morre após queda dentro de residência
Segurança08h22 - 13 Jan 2026

Idosa morre após queda dentro de residência

Gol é furtado nas proximidades da Estação nesta segunda-feira
Segurança18h02 - 12 Jan 2026

Gol é furtado nas proximidades da Estação nesta segunda-feira

Últimas Notícias