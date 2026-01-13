Picape avança sinal de pare e causa acidente no Centro

Crédito: SCA

Uma colisão entre dois carros foi registrada na manhã desta terça-feira (13), no cruzamento da rua 9 de Julho com a rua Bento Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, um Nissan Versa trafegava pela rua Bento Carlos, que é via preferencial, quando uma picape Chevrolet Montana, que seguia pela rua 9 de Julho, avançou a sinalização de "pare", ocasionando a colisão.

O condutor da Montana, um homem de 72 anos, relatou que teria sofrido um apagão momentâneo, o que fez com que não respeitasse a sinalização. Com o impacto, a motorista do Nissan Versa acabou colidindo contra a Montana.

Na picape havia ainda um passageiro, que não se feriu. Já o condutor da Montana sofreu trauma na região do tórax, com dores nos arcos costais, em razão da pancada.

A vítima foi atendida no local pela equipe do SAMU e encaminhada para a Santa Casa para avaliação médica. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

