terça, 27 de janeiro de 2026
Acidente

Peugeot tomba após colisão no bairro Santa Felícia

27 Jan 2026 - 06h33Por Da redação
Crédito: Lourival Izaque

Um veículo Peugeot tombou na madrugada desta terça-feira (27) após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo informações, o carro seguia pela rua Francisco Gentil de Guzi quando, ao chegar a um cruzamento, foi atingido por outro veículo que trafegava pela via preferencial, a rua Marcos Vinicius de Melo Morais. Com o impacto da colisão, o Peugeot acabou tombando.

Apesar das proporções do acidente, até o momento não há informações sobre pessoas feridas. As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas.

