Pedreiro de 63 anos morre após passar mal durante trabalho em residência

Um pedreiro de 63 anos morreu na tarde desta quarta-feira, 17, após passar mal enquanto realizava serviços em uma residência localizada no bairro Jardim Nova Santa Paula.

Segundo informações, o trabalhador atuava no quintal do imóvel de uma cliente. A proprietária relatou que conversou com ele horas antes do ocorrido e, posteriormente, entrou na casa, deixando-o trabalhando. Algum tempo depois, ao perceber a ausência de barulho no local, decidiu verificar a situação.

Ao retornar ao quintal, a cliente encontrou o pedreiro caído no chão, já inconsciente, e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) foi enviada ao local e iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), porém, apesar dos esforços, o óbito foi constatado ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área. A perícia técnica e o delegado de plantão da Polícia Civil compareceram à residência para os procedimentos de praxe.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde será apurada a causa da morte.

