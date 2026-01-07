Pedestre fica ferida após ser atropelada por motocicleta na região do Shopping Iguatemi

Crédito: SCA

Um atropelamento foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (7), pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, na região do Shopping Iguatemi, em São Carlos.

De acordo com as informações, o condutor de uma motocicleta trafegava no sentido UPA Vila Prado–Shopping quando acabou atropelando uma pedestre de 48 anos, que atravessava a via pela faixa de pedestres. O motociclista relatou que não percebeu a vítima a tempo e, apesar de tentar frear, não conseguiu evitar o atropelamento.

Com o impacto, a pedestre sofreu um corte na perna, na região da fíbula, além de dores na região das costelas, provocadas pela pancada.

A vítima, uma mulher de 48 anos, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para a Santa Casa de São Carlos para atendimento médico. O motociclista permaneceu no local e prestou auxílio à vítima.

