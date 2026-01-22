Pedestre é atropelada na Avenida Tancredo de Almeida Neves

Crédito: SCA

Uma jovem de 23 anos foi atropelada na manhã desta quinta-feira (22) na Avenida Tancredo de Almeida Neves, na região do shopping, em São Carlos.

Segundo as informações apuradas, um veículo trafegava pela via quando o motorista não teria percebido a pedestre atravessando pela faixa, atingindo-a de forma leve.

Com o impacto, a vítima sofreu trauma em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Ela recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação e cuidados médicos.

