quarta, 25 de fevereiro de 2026
São Carlos

Patrulha Rural da Polícia Militar resgata pitbull abandonada na SP-215

25 Fev 2026 - 18h44Por Da redação
Na tarde desta quarta-feira, a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou o resgate de uma cachorra da raça pitbull que estava abandonada às margens da Rodovia SP-215, nas proximidades do acesso de terra para Brotas, na região de São Carlos.

Os policiais militares Cabos Resende e Luciano visualizaram o animal solto na pista, correndo risco de atropelamento. Para garantir a segurança da cachorra e dos motoristas que transitavam pelo local, a equipe chegou a interromper o tráfego até conseguir realizar o resgate com segurança.

Após a ação, a cachorra foi encaminhada ao canil municipal (UIPA), onde foi entregue ao responsável e permaneceu sob os cuidados da equipe até que possa ser disponibilizada para adoção e encontrar um novo lar.

O proprietário do Bar , que presenciou a ocorrência, agradeceu o empenho dos policiais e destacou que o trabalho constante da Patrulha Rural na área rural tem proporcionado mais tranquilidade e segurança aos moradores da região.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e com a proteção e bem-estar dos animais.

