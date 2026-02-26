(16) 99963-6036
Segurança

Passageiro de aplicativo fica ferido após colisão com ônibus

26 Fev 2026 - 09h20Por Jessica CR
Passageiro de aplicativo fica ferido após colisão com ônibus - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um passageiro de 47 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um carro de aplicativo e um ônibus na manhã desta quinta-feira (26), em São Carlos.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Geraldo Domingos Adabo e Doutor Joaquim Rodrigues de Siqueira. Segundo as informações apuradas no local, o veículo de transporte por aplicativo seguia pela Rua Geraldo Domingos Adabo e, ao acessar a Rua Doutor Joaquim Rodrigues de Siqueira, realizou uma curva fechada. Nesse momento, acabou atingindo o ônibus que trafegava pela via no sentido centro-bairro.

Com o impacto, o passageiro que estava no banco traseiro do carro relatou dores na perna e no quadril.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe da Motolância do SAMU e, em seguida, foi encaminhada à UPA da Vila Prado, onde passou por avaliação médica. Apesar do susto, os ferimentos foram considerados leves.

