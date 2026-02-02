(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Segurança

Pai registra ocorrência após encontrar filha com lesões no corpo

01 Fev 2026 - 22h14Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
agressão - agressão -

Um caso de lesão corporal está sendo investigado pela Polícia Civil de São Carlos após o pai de uma criança de 6 anos registrar um boletim de ocorrência ao constatar diversas lesões no corpo da filha. 

De acordo com o registro, o pai foi buscar a criança na residência da mãe, quando percebeu marcas de agressões nas pernas, braços e orelha da menina.

Ainda conforme o boletim, o pai informou à polícia que possui um áudio no qual a mãe da criança admite ter agredido a filha sob a justificativa de “corrigi-la”. A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) para a vítima.

caso segue sob apuração da Polícia Civil.

Leia Também

Mulher denuncia agressão e injúria após discussão com companheiro no Centro
Segurança17h14 - 01 Fev 2026

Mulher denuncia agressão e injúria após discussão com companheiro no Centro

Princípio de incêndio em posto de combustível mobiliza Bombeiros em São Carlos
Segurança16h26 - 01 Fev 2026

Princípio de incêndio em posto de combustível mobiliza Bombeiros em São Carlos

Betoneira é furtada de obra no Jardim do Bosque
Segurança16h20 - 01 Fev 2026

Betoneira é furtada de obra no Jardim do Bosque

GCM prende homem por tráfico de drogas no Jardim Icaraí, em Ibaté
Segurança15h20 - 01 Fev 2026

GCM prende homem por tráfico de drogas no Jardim Icaraí, em Ibaté

Jovem denuncia perseguição e ameaças psicológicas da própria mãe em São Carlos
Segurança12h47 - 01 Fev 2026

Jovem denuncia perseguição e ameaças psicológicas da própria mãe em São Carlos

Últimas Notícias