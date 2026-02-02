Pai registra ocorrência após encontrar filha com lesões no corpo

agressão -

Um caso de lesão corporal está sendo investigado pela Polícia Civil de São Carlos após o pai de uma criança de 6 anos registrar um boletim de ocorrência ao constatar diversas lesões no corpo da filha.

De acordo com o registro, o pai foi buscar a criança na residência da mãe, quando percebeu marcas de agressões nas pernas, braços e orelha da menina.

Ainda conforme o boletim, o pai informou à polícia que possui um áudio no qual a mãe da criança admite ter agredido a filha sob a justificativa de “corrigi-la”. A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) para a vítima.

caso segue sob apuração da Polícia Civil.

Leia Também