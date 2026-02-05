(16) 99963-6036
quinta, 05 de fevereiro de 2026
Segurança

Pai e filha ficam feridos em colisão entre moto e carro de agente de trânsito na Vila Prado

03 Fev 2026 - 13h48Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pai e filha ficam feridos em colisão entre moto e carro de agente de trânsito na Vila Prado - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um veículo de agente de trânsito foi registrada no início da tarde desta terça-feira (3), na Avenida José Pereira Lopes, no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas, ambos os veículos seguiam no sentido centro–bairro quando o carro do agente de trânsito realizou uma conversão para acessar a Avenida Salum. O motociclista, que transportava a filha na garupa após buscá-la na escola, não percebeu a manobra a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

Pai e filha foram socorridos por uma equipe do SAMU e encaminhados à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Leia Também

Loja de roupas é alvo de furto no Calçadão
Madrugada 13h02 - 05 Fev 2026

Loja de roupas é alvo de furto no Calçadão

Furto é registrado em prédio da Secretaria de Educação no Centro
Segurança12h57 - 05 Fev 2026

Furto é registrado em prédio da Secretaria de Educação no Centro

Pedestre fica ferida após atropelamento próximo ao terminal rodoviário
Segurança12h53 - 05 Fev 2026

Pedestre fica ferida após atropelamento próximo ao terminal rodoviário

Beneficiado pela saidinha é preso acusado de agredir e estuprar ex-companheira
Cruzeiro do Sul 11h13 - 05 Fev 2026

Beneficiado pela saidinha é preso acusado de agredir e estuprar ex-companheira

Adolescentes são detidos com celulares furtados e Canil da GCM localiza drogas no São Carlos 5
Segurança10h59 - 05 Fev 2026

Adolescentes são detidos com celulares furtados e Canil da GCM localiza drogas no São Carlos 5

Últimas Notícias