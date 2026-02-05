Pai e filha ficam feridos em colisão entre moto e carro de agente de trânsito na Vila Prado

Crédito: SCA

Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um veículo de agente de trânsito foi registrada no início da tarde desta terça-feira (3), na Avenida José Pereira Lopes, no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas, ambos os veículos seguiam no sentido centro–bairro quando o carro do agente de trânsito realizou uma conversão para acessar a Avenida Salum. O motociclista, que transportava a filha na garupa após buscá-la na escola, não percebeu a manobra a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

Pai e filha foram socorridos por uma equipe do SAMU e encaminhados à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

