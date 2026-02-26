Paciente com depressão grave desaparece após deixar hospital em Araras e pode estar em São Carlos

Alex Rodrigo Nascimento desapareceu após deixar hospital - Crédito: divulgação

Um homem de 43 anos está desaparecido desde a última sexta-feira (21), após deixar uma unidade hospitalar em Araras, no interior de São Paulo. A família acredita que ele possa ter seguido para São Carlos e pede ajuda da população para localizá-lo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alex Rodrigo Nascimento, estava internado para tratamento psiquiátrico quando deixou a unidade de saúde onde recebia acompanhamento.

Segundo a esposa, Natália Rostirola Nascimento, Alex sofre de depressão grave e apresentou episódios recentes de ideação suicida. Ele havia sido encaminhado pelo Hospital Unimed e estava internado no Hospital São Leopoldo Mandic, em Araras.

Qualquer informação pode ser comunicada imediatamente à Polícia (190) ou pelos telefones: (19) 98354-5678 – Natália (19) 98916-9413 – Paulo

Informações contraditórias sobre a saída

De acordo com o relato da esposa no boletim de ocorrência, a família recebeu versões diferentes sobre como teria ocorrido a saída do paciente da unidade.

Inicialmente, foi informado que Alex vestia bermuda preta, camisa estampada e chinelo, e que teria sido visto pulando o muro do hospital. Posteriormente, um enfermeiro afirmou que ninguém teria presenciado essa ação.

Imagens de uma câmera de segurança instalada na cantina — apontada como o único ponto com monitoramento — mostrariam Alex caminhando da ala “Alecrim” em direção aos fundos do hospital, trajando bermuda clara, camiseta preta e chinelo preto. Ele teria sido visto pela última vez por uma educadora física.

A esposa também questiona a ausência de câmeras em outros pontos da unidade e afirma que não recebeu esclarecimentos sobre eventual medicação administrada no momento da evasão, nem acesso ao prontuário médico.

Outro ponto destacado no boletim é a presença de materiais de construção, sucatas e ferramentas nos fundos da ala onde o paciente estava internado, o que, segundo ela, seria inadequado para um setor que atende pessoas com tendências suicidas.

Até o registro da segunda edição do boletim, segundo a declarante, não havia comunicação formal do hospital às autoridades policiais sobre a evasão.

Pode estar em São Carlos

A família trabalha com a hipótese de que Alex possa ter seguido para São Carlos ou cidades da região. Amigos e conhecidos estão mobilizados nas redes sociais, compartilhando informações na tentativa de ampliar as buscas.

