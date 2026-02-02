Operação contra furto milionário de equipamentos agrícolas tem alvos em São Carlos

Crédito: divulgação

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (29) teve desdobramentos em São Carlos e mirou um grupo criminoso especializado no furto de equipamentos agrícolas de grande porte. As informações são do portal Região Noroeste.

As investigações, conduzidas pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto, apontam que uma usina de açúcar e álcool da região sofreu um prejuízo estimado em mais de R$ 2,3 milhões, após o desaparecimento de 28 implementos agrícolas utilizados na colheita de cana-de-açúcar.

O esquema veio à tona depois que a própria empresa percebeu a falta inicial de alguns equipamentos e iniciou uma apuração interna. O levantamento revelou um rombo muito maior do que o esperado. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), os criminosos utilizavam caminhões para retirar os materiais diretamente do pátio da usina.

Ainda de acordo com a polícia, o grupo era composto por pessoas com conhecimento profundo da rotina da empresa, incluindo funcionários e prestadores de serviço, o que facilitava o acesso às instalações e o transporte dos equipamentos para locais ainda desconhecidos.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, realizados nas cidades de São Carlos, Planalto e Nipoã. Durante a ação, que contou com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), foi preso o homem apontado como líder da organização criminosa. Também foram apreendidos aparelhos eletrônicos que devem auxiliar na identificação de outros envolvidos e no rastreamento do destino final das máquinas.

A Polícia Civil informou que o nome da usina afetada não será divulgado e destacou que as investigações seguem em andamento. O material apreendido passará por análise para tentar recuperar os implementos furtados e esclarecer como funcionava a rede de receptação. O caso acende um alerta para a necessidade de monitoramento rigoroso em grandes propriedades e unidades do setor sucroalcooleiro.

