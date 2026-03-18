OperaÃ§Ã£o conjunta resulta em prisÃµes por trÃ¡fico de drogas em SÃ£o Carlos

Uma ação realizada por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), com apoio do Canil da Guarda Municipal, resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de drogas em São Carlos.

A operação ocorreu nesta terça-feira (18), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Botafogo, alvo de investigação por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.

No local, os agentes encontraram diversas porções de crack e maconha já fracionadas para venda, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular. Parte das drogas foi localizada com o auxílio de um cão farejador, que identificou os entorpecentes escondidos no interior de equipamentos de som.

Os dois indivíduos foram conduzidos à unidade especializada, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foram encaminhados ao Centro de Triagem, onde permanecem à disposição da Justiça.

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