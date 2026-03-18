(16) 99963-6036
quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Jardim Botafogo

OperaÃ§Ã£o conjunta resulta em prisÃµes por trÃ¡fico de drogas em SÃ£o Carlos

18 Mar 2026 - 18h22Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
OperaÃ§Ã£o conjunta resulta em prisÃµes por trÃ¡fico de drogas em SÃ£o Carlos -

Uma ação realizada por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), com apoio do Canil da Guarda Municipal, resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de drogas em São Carlos.

A operação ocorreu nesta terça-feira (18), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Botafogo, alvo de investigação por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.

No local, os agentes encontraram diversas porções de crack e maconha já fracionadas para venda, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular. Parte das drogas foi localizada com o auxílio de um cão farejador, que identificou os entorpecentes escondidos no interior de equipamentos de som.

Os dois indivíduos foram conduzidos à unidade especializada, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foram encaminhados ao Centro de Triagem, onde permanecem à disposição da Justiça.

Leia TambÃ©m

Carro sem motorista invade rodovia Washington LuÃ­s e causa acidente
SÃ£o Carlos19h18 - 18 Mar 2026

Carro sem motorista invade rodovia Washington LuÃ­s e causa acidente

ColisÃ£o entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida GetÃºlio Vargas
SeguranÃ§a19h06 - 18 Mar 2026

ColisÃ£o entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida GetÃºlio Vargas

Queda de motociclista deixa mulher ferida na Rua Larga
SeguranÃ§a07h41 - 18 Mar 2026

Queda de motociclista deixa mulher ferida na Rua Larga

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Jardim Bandeirantes
SeguranÃ§a06h50 - 18 Mar 2026

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Jardim Bandeirantes

Casal fica ferido apÃ³s acidente entre moto e carro
RegiÃ£o da USP06h43 - 18 Mar 2026

Casal fica ferido apÃ³s acidente entre moto e carro

Ãšltimas NotÃ­cias