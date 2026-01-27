(16) 99963-6036
Ônibus transportando trabalhadores da LATAM bate em trem

27 Jan 2026 - 15h08Por Da redação
Ônibus transportando trabalhadores da LATAM bate em trem - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma ma colisão envolvendo um ônibus e um trem foi registrada no bairro CDHU na tarde desta terça-feira (27). O ônibus realizava o transporte de trabalhadores da Latam e seguia no sentido Cruzeiro do Sul–CDHU.

Ao adentrar a linha férrea, o condutor do coletivo não percebeu a aproximação do trem e acabou ocorrendo uma colisão leve contra a composição ferroviária. No momento do acidente, o ônibus estava com diversos passageiros.

A equipe do SAMU foi acionada e compareceu ao local para atendimento de emergência, porém, apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência resultou apenas em danos materiais no ônibus.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

