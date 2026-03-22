Ã”nibus colide contra poste na Avenida SÃ£o Carlos e deixa dois feridos leves

CrÃ©dito: SCA

Uma colisão envolvendo um ônibus foi registrada na noite deste domingo (22), na Avenida São Carlos, no sentido Centro–Cemitério.

De acordo com informações da Polícia Militar o condutor do veículo descia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste.

No interior do ônibus estavam três passageiros. Um deles não sofreu ferimentos e deixou o local a pé. Os outros dois, um homem e uma mulher, foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados à Santa Casa de São Carlos. Ambos apresentavam apenas dores decorrentes do impacto e foram considerados vítimas leves.

Ainda segundo apurado no local, uma caminhonete que passava pela região acabou sendo atingida e houve vazamento de óleo diesel na pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

A Polícia Militar permaneceu no local para o registro da ocorrência e controle do tráfego. As causas do acidente serão investigadas.

Leia TambÃ©m