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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Ã”nibus colide contra poste na Avenida SÃ£o Carlos e deixa dois feridos leves

23 Mar 2026 - 00h00Por Da redaÃ§Ã£o
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Ã”nibus colide contra poste na Avenida SÃ£o Carlos e deixa dois feridos leves - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

 

Uma colisão envolvendo um ônibus foi registrada na noite deste domingo (22), na Avenida São Carlos, no sentido Centro–Cemitério.

De acordo com informações da Polícia Militar o condutor do veículo descia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste.

No interior do ônibus estavam três passageiros. Um deles não sofreu ferimentos e deixou o local a pé. Os outros dois, um homem e uma mulher, foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados à Santa Casa de São Carlos. Ambos apresentavam apenas dores decorrentes do impacto e foram considerados vítimas leves.

Ainda segundo apurado no local, uma caminhonete que passava pela região acabou sendo atingida e houve vazamento de óleo diesel na pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

A Polícia Militar permaneceu no local para o registro da ocorrência e controle do tráfego. As causas do acidente serão investigadas.

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