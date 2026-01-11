Mulher perde controle, carro colide contra árvore e fica pendurado

Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher de 25 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste domingo (11) na avenida Comendador Alfredo Maffei, próximo ao Fórum Cível. Segundo as informações apuradas no local, a condutora perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra uma árvore.

Com o impacto, o veículo ficou preso, pendurado, com risco de queda no córrego, o que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e prestou atendimento à vítima.

A motorista sofreu apenas ferimentos leves, com pequenos cortes, incluindo um no joelho, sem fraturas. Ela foi encaminhada à Santa Casa para avaliação médica.

A Polícia Militar esteve no local, interditou parcialmente a via para garantir a segurança e auxiliar no atendimento da ocorrência. Após o resgate da vítima, o Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos para a retirada do veículo, que será removido com o auxílio de um caminhão. As causas do acidente serão apuradas.

Leia Também