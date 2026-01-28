(16) 99963-6036
quarta, 28 de janeiro de 2026
Segurança

Mulher passa mal ao volante e colide contra quatro veículos em condomínio na região do shopping

28 Jan 2026 - 13h28Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher passa mal ao volante e colide contra quatro veículos em condomínio na região do shopping - Crédito: Whatsapp SCA Crédito: Whatsapp SCA

Uma mulher de aproximadamente 50 anos passou mal ao volante e provocou um acidente envolvendo quatro veículos na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 7h20, em um condomínio localizado nas proximidades da Faber-Castell.

De acordo com as informações apuradas, a condutora dirigia um Toyota Corolla quando sofreu um mal súbito, ficou desacordada ao volante e manteve o pé no acelerador. Com isso, o veículo colidiu na traseira de um Vectra e, em seguida, atingiu a lateral de um Corsa, que acabou sendo arremessado contra um Hyundai HB20, que parou ao atingir um poste.

Um bombeiro da LATAM, identificado como Alex, que estava de folga e se encontrava no local no momento do ocorrido, foi o primeiro a prestar atendimento à vítima. Ele conseguiu desligar o veículo e realizar os procedimentos iniciais de socorro até a chegada do apoio necessário.

A mulher relatou que estava com a pressão arterial alterada e teve a visão escurecida antes de perder a consciência. Apesar do impacto, ela não sofreu fraturas, passa bem e já se encontra em casa.

Segundo informações preliminares, um dos veículos envolvidos teve perda total devido à força da colisão.

Leia Também

Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferida no bairro Maria Stella Fagá
Segurança11h44 - 28 Jan 2026

Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferida no bairro Maria Stella Fagá

Motociclista fica ferido após acidente na Avenida Getúlio Vargas
Carro e moto08h18 - 28 Jan 2026

Motociclista fica ferido após acidente na Avenida Getúlio Vargas

Homem procurado por roubo é capturado pela PM na Vila Isabel
Fora de Circulação02h38 - 28 Jan 2026

Homem procurado por roubo é capturado pela PM na Vila Isabel

Procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento no São Carlos V
Segurança02h05 - 28 Jan 2026

Procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento no São Carlos V

Força Tática apreende grande quantidade de drogas e detém suspeito após perseguição no Santa Felícia
Segurança01h56 - 28 Jan 2026

Força Tática apreende grande quantidade de drogas e detém suspeito após perseguição no Santa Felícia

Últimas Notícias