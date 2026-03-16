Mulher foragida por roubo Ã© capturada pela Guarda Municipal

Uma mulher de 28 anos, procurada pela Justiça pelo crime de roubo, foi capturada pela Guarda Municipal na madrugada desta segunda-feira (16), no bairro Vila Prado, em São Carlos. De acordo com a Guarda Municipal, a equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) realizava patrulhamento preventivo pela região quando, por volta das 0h50, avistou três pessoas carregando uma caixa de papelão de grande porte na Avenida Grécia.
Diante da suspeita, os guardas realizaram a abordagem e efetuaram busca pessoal nos indivíduos, além da vistoria na caixa, porém nada de ilícito foi encontrado. Durante a consulta no sistema Escudo São-Carlense / Muralha Paulista, os agentes constataram que uma das abordadas, identificada pelas iniciais L.R.S., possuía um mandado de prisão em aberto com base no artigo 157 do Código Penal (roubo).
Segundo a Guarda Municipal, a mulher estava evadida do sistema prisional desde 2024. Diante da constatação, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi apresentada à autoridade policial de plantão e permaneceu à disposição da Justiça.