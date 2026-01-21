(16) 99963-6036
quarta, 21 de janeiro de 2026
Jardim Menzani

Mulher é rendida por bandido armado e tem carro roubado em Ibaté

21 Jan 2026 - 10h09Por Da redação
Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraViatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher foi vítima de roubo de veículo à mão armada na madrugada desta terça-feira (21), no Jardim Menzani, em Ibaté. O crime ocorreu por volta das 4h20, na Rua Natalino Menzani, em frente a uma residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de estacionar o automóvel e se preparava para entrar em casa quando foi rendida por um indivíduo armado, que portava um revólver. O suspeito anunciou o assalto e subtraiu o veículo, fugindo em seguida.

Ainda segundo o relato, a ação foi rápida, o que impediu a vítima de identificar características físicas do autor, que segue desconhecido. Ninguém ficou ferido.

O automóvel roubado é um Chevrolet Onix, de cor branca, ano 2020/2021, que não possui seguro e ainda não foi recuperado até o momento do registro policial.

