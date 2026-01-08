Mulher é presa por tráfico de drogas na região da rodoviária

Uma mulher de 50 anos foi presa por tráfico de entorpecentes na tarde desta quinta-feira (08), por volta das 15h, na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a Equipe do Canil realizava policiamento preventivo na região da rodoviária, após solicitações de moradores, com o objetivo de coibir delitos e o tráfico de drogas praticados por pessoas em situação de rua.

Durante o patrulhamento pela Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, os agentes avistaram a mulher caminhando em direção à viatura. Ao perceber a aproximação da equipe, ela apresentou comportamento suspeito ao esconder um objeto em suas vestes íntimas. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem.

No momento em que a abordada foi orientada a afrouxar as roupas, caíram ao solo 55 pedras de substância análoga ao crack e dois invólucros contendo substância semelhante à maconha. Com ela, os agentes ainda localizaram uma pochete com R$ 64,00 em dinheiro e três aparelhos celulares.

A mulher foi conduzida, juntamente com os entorpecentes e demais objetos apreendidos, à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial ratificou a voz de prisão, e a suspeita foi encaminhada ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

