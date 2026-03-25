Mulher Ã© morta com golpes de arma branca no bairro Cruzeiro do Sul

Gilza Alves, vÃ­tima do primeiro feminicÃ­dio do ano em SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: redes sociais

Uma mulher de 47 anos foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (25), dentro de uma residência localizada na Rua Paraná, nº 265, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos (SP). A vítima foi identificada como Gilza Alves, cozinheira.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Civil foram acionadas por volta das 0h30 para atender a um caso de homicídio. Ao chegarem ao local, encontraram o imóvel preservado pela Polícia Militar.

Cena do crime

No interior da casa, o corpo de Gilza foi localizado caído no chão da cozinha, em posição de decúbito dorsal, com a cabeça envolta em uma poça de sangue. A vítima apresentava um ferimento profundo no pescoço, possivelmente causado por objeto cortante.

Ainda segundo o registro policial, havia duas facas sobre a mesa da cozinha, aparentemente limpas, além de um objeto metálico com ponta amassada na pia. Um celular foi encontrado sob a cabeça da vítima. O local apresentava sinais de luta e desordem, com objetos espalhados, incluindo chinelos, controles remotos e ferramentas.

O portão da residência estava aberto e danificado, com indícios de arrombamento.

Uma equipe do SAMU esteve no local e a médica responsável constatou o óbito.

Testemunha e dinâmica

Um vizinho relatou à polícia que ouviu gritos vindos da casa e, pouco depois, viu um veículo deixando o local. Ao entrar na residência, encontrou a vítima caída e acionou a Polícia Militar.

O mesmo vizinho afirmou que a vítima já havia ido anteriormente ao local e que existiam conflitos envolvendo o suspeito.

Suspeito se apresenta e confessa

O autor do crime foi identificado como P.A.S., de 52 anos, vigilante. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou espontaneamente em uma delegacia na cidade de Araraquara e confessou o homicídio.

Em depoimento, o homem alegou que a vítima teria invadido sua residência armada com uma faca e o atacado. Ele afirmou que reagiu utilizando um objeto metálico e, em seguida, desferiu um golpe de faca no pescoço da mulher.

Histórico de conflitos

Consta ainda no boletim que, horas antes do crime, o suspeito e sua esposa haviam registrado uma ocorrência de ameaça contra a própria vítima, relatando perseguições e intimidações.

Investigação

O caso foi registrado como homicídio consumado (artigo 121 do Código Penal) e também envolve investigação por lesão corporal. Apesar da confissão, o suspeito foi liberado após prestar depoimento, já que a apresentação espontânea impede a prisão em flagrante, conforme entendimento legal.

A Polícia Civil segue investigando o caso, que será encaminhado à delegacia responsável pela área para continuidade das apurações. A Justiça poderá avaliar eventual pedido de prisão preventiva.

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