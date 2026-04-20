Mulher é agredida pelo companheiro durante viagem na Washington Luís

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 45 anos procurou a Polícia Civil na madrugada deste domingo (19) após relatar ter sido vítima de agressão física durante uma discussão com o companheiro, de 41 anos, na Rodovia Washington Luís, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal seguia viagem com destino à capital paulista quando, na altura do km 234, nas proximidades de um estabelecimento comercial, iniciou-se uma discussão dentro do veículo. Durante o desentendimento, a vítima afirmou ter sido agredida com tapas no rosto.

Ainda segundo o registro, a mulher conseguiu retirar o homem do carro e seguiu até o plantão policial para comunicar o caso. Ela relatou que mantém um relacionamento com o agressor há cerca de seis anos e que já havia presenciado comportamentos agressivos anteriormente, porém, esta teria sido a primeira agressão física.

O caso foi registrado como violência doméstica com base na Lei Maria da Penha e também como vias de fato. A vítima foi orientada quanto aos seus direitos, incluindo a possibilidade de solicitar medidas protetivas, mas optou, neste momento, por não representar criminalmente contra o autor nem requerer medidas de urgência.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia responsável pela área, que deverá dar sequência às investigações.

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