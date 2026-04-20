(16) 99963-6036
segunda, 20 de abril de 2026
Segurança

Mulher é agredida pelo companheiro durante viagem na Washington Luís

20 Abr 2026 - 07h29Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 45 anos procurou a Polícia Civil na madrugada deste domingo (19) após relatar ter sido vítima de agressão física durante uma discussão com o companheiro, de 41 anos, na Rodovia Washington Luís, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal seguia viagem com destino à capital paulista quando, na altura do km 234, nas proximidades de um estabelecimento comercial, iniciou-se uma discussão dentro do veículo. Durante o desentendimento, a vítima afirmou ter sido agredida com tapas no rosto.

Ainda segundo o registro, a mulher conseguiu retirar o homem do carro e seguiu até o plantão policial para comunicar o caso. Ela relatou que mantém um relacionamento com o agressor há cerca de seis anos e que já havia presenciado comportamentos agressivos anteriormente, porém, esta teria sido a primeira agressão física.

O caso foi registrado como violência doméstica com base na Lei Maria da Penha e também como vias de fato. A vítima foi orientada quanto aos seus direitos, incluindo a possibilidade de solicitar medidas protetivas, mas optou, neste momento, por não representar criminalmente contra o autor nem requerer medidas de urgência.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia responsável pela área, que deverá dar sequência às investigações.

Leia Também

PM prende irmãos em Analândia por tráfico de drogas e receptação de moto adulterada
Segurança11h58 - 20 Abr 2026

PM prende irmãos em Analândia por tráfico de drogas e receptação de moto adulterada

Caminhão tomba na Washington Luís, em São Carlos
Segurança09h57 - 20 Abr 2026

Caminhão tomba na Washington Luís, em São Carlos

Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros
Segurança08h39 - 20 Abr 2026

Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros

Carro colide contra poste no Santa Felícia durante a madrugada
Segurança08h12 - 20 Abr 2026

Carro colide contra poste no Santa Felícia durante a madrugada

Homem é preso por descumprir medida protetiva e causar danos em residência
Jardim Embaré08h09 - 20 Abr 2026

Homem é preso por descumprir medida protetiva e causar danos em residência

Últimas Notícias