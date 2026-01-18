Mulher é agredida e ameaçada em frente à própria

Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher de 51 anos denunciou ter sido vítima de agressão e ameaças na noite desta sexta-feira (17), na Avenida Henrique Gregori, no bairro Vila Boa Vista I, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e ameaça.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada em frente à própria residência, acompanhada do marido, de 51 anos, quando duas mulheres, de 53 e 24 anos, chegaram ao local e passaram a proferir ofensas verbais, xingamentos e ameaças de morte. Ainda de acordo com o relato, as agressoras afirmaram que iriam “dar um fim” na vítima e mencionaram a suposta ajuda de terceiros para intimidá-la.

A vítima informou que, ao tentar acessar a garagem da residência vizinha para retirar seu veículo, foi atingida pelo arremesso de uma cadeira de rodas. Em seguida, já dentro do carro, a mulher de 24 anos teria cuspido em seu rosto, tentado puxá-la para fora do veículo e rasgado suas roupas. Na sequência, a mulher de 53 anos teria batido repetidamente a porta do carro contra o pé da vítima e desferido um tapa em seu rosto.

O marido da vítima interveio e conseguiu afastar as agressoras, permitindo que a mulher deixasse o local. Antes de encerrar a ação, uma das autoras ainda teria feito nova ameaça, afirmando que outras pessoas iriam até o local para “resolver a situação”.

O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de São Carlos e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não houve prisões.

