Mulher Ã© agredida e ameaÃ§ada de morte pelo ex-companheiro

ViolÃªncia contra mulher (imagem ilustrativa) - CrÃ©dito: Freepik

Uma mulher de 42 anos procurou o plantão policial de São Carlos para denunciar agressões físicas, psicológicas e ameaças sofridas por parte do ex-companheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, os fatos aconteceram na noite de sábado (21), na residência da vítima, localizada no bairro Jardim Embaré. O casal manteve um relacionamento por cerca de três anos e havia se separado no mesmo dia das agressões.

A vítima relatou que, durante uma discussão, o homem passou a impedi-la de utilizar o celular, além de proferir ofensas. Em seguida, ele teria desferido um tapa em seu rosto, causando lesões, e apertado seu braço, deixando hematomas. Mesmo tentando se defender, ela não conseguiu evitar as agressões.

Ainda segundo o registro, o autor teria feito ameaças de morte, afirmando que uma eventual medida protetiva não o impediria de procurá-la. A vítima também declarou que já havia sido agredida anteriormente, mas não havia formalizado denúncia.

Após as agressões, a mulher buscou atendimento na UPA do bairro Santa Felícia. O suspeito teria ido até o local e tentado impedir que ela denunciasse o caso. Mais tarde, a Polícia Militar foi acionada, e o homem deixou a residência ao perceber a chegada da viatura.

Mesmo após sair do local, ele continuou entrando em contato com a vítima por meio de outro número de telefone, insistindo nas acusações de traição.

Temendo novas agressões, a mulher solicitou medida protetiva de urgência, que foi formalizada pela autoridade policial. Também foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML) para constatação das lesões.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos.

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