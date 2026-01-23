(16) 99963-6036
sexta, 23 de janeiro de 2026
Deu B.O

Mulher é acusada de causar tumulto e tentar agredir enfermeira com cadeira em UBS no Jardim Zavaglia

Confusão mobilizou a Guarda Municipal que conduziu a suspeita para o Plantão Policial

23 Jan 2026 - 09h18Por Flávio Fernandes
Viatura Guarda Municipal - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 43 anos acusada de desacatar e tentar agredir enfermeira de 48, foi detida pela Guarda Municipal na manhã desta quinta-feira (22), na UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Zavaglia, em São Carlos. 

Segundo boletim de ocorrência, a autora teria se exaltado ao ser infrmada que não poderia receber, determinada documentação no momento. Na sequência, ela começou a ofender a vítima e outros servidores que atuavam no atendimento. 

A mulher teria subido na mesa da sala de atendimento, derrubado objetos no chão e depois tentado agredir a profissional da saúde com uma cadeira e só não conseguiu porque funcionários e testemunhas interviram e acionaram a GCM. A enfermeira e testemunhas confirmaram o comportamento agressivo da autora que por sua vez, alegou estar emocionalmente abalada afirmando que precisava deixar a unidade para resolver questões médicas envolvendo a filha. 

A suspeita foi levada para o Plantão Policial e o delegado registrou um boletim de ocorrência, como desacato. O caso será investigado, pela Polícia Civil.

 

