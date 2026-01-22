Mulher denuncia agressões e ameaças do ex-companheiro

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 36 anos procurou o Plantão da Polícia Civil de São Carlos para denunciar que foi vítima de agressões físicas e ameaças de morte praticadas por seu ex-companheiro, de 38 anos, na tarde da última quarta-feira (21), no bairro Cidade Aracy.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima manteve um relacionamento de cerca de 15 anos com o agressor e o casal tem dois filhos, de 11 e 4 anos, que atualmente estão sob os cuidados da avó materna, no estado do Paraná. O processo de divórcio está em andamento e, após a separação, a mulher deixou a residência do casal, permanecendo o homem no imóvel.

Ainda conforme o registro policial, no mesmo terreno da antiga residência há um estabelecimento comercial onde a vítima trabalha. No dia dos fatos, o ex-companheiro teria ido até o local, onde a mulher estava sozinha, abaixado a porta do comércio e passado a agredi-la com socos e chutes, além de proferir ameaças de morte.

A vítima relatou que as agressões teriam sido motivadas pelo conhecimento, por parte do agressor, de que ela estaria iniciando um novo relacionamento. Durante o ataque, um entregador chegou ao local e bateu insistentemente na porta, o que fez com que o agressor interrompesse a ação. Nesse momento, a mulher conseguiu fugir e se abrigar na casa de uma vizinha.

Mesmo após a fuga, o homem ainda teria feito novas ameaças, afirmando que voltaria para matar a vítima caso visse a polícia por perto. A mulher também informou que teve o celular quebrado e relatou que o ex-companheiro possui arma de fogo, por já ter sido CAC, e que em outras ocasiões já teria sido ameaçada com o uso da arma.

A vítima recebeu atendimento médico na UPA do Cidade Aracy, solicitou medida protetiva de urgência e foi orientada quanto aos procedimentos legais. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e encaminhado para a unidade policial competente.

