Mulher denuncia agressão e injúria após discussão com companheiro no Centro

01 Fev 2026 - 17h14Por Jessica Carvalho R
Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraViatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher registrou boletim de ocorrência  após relatar ter sido agredida e ofendida verbalmente pelo companheiro durante uma discussão ocorrida na madrugada de sexta-feira (30), em um apartamento localizado na região central da cidade.

De acordo com o registro policial, a vítima mantinha um relacionamento com o autor, sem convivência no mesmo endereço e sem filhos em comum. No dia dos fatos, o casal esteve em um bar, onde consumiu bebidas alcoólicas. Ainda segundo o relato, a vítima passou a desconfiar do comportamento do companheiro, que não permitia que ela visualizasse seu telefone celular.

Após deixarem o estabelecimento, ambos seguiram para o apartamento do autor. A mulher afirmou que não desejava conversar naquele momento, pois os dois estavam embriagados. Diante do silêncio da vítima, o homem teria adotado um tom agressivo, elevando a voz e iniciando uma discussão.

Conforme o boletim, o autor passou a ofender a vítima com xingamentos, ordenando que ela deixasse o imóvel. Em meio ao conflito, ele teria segurado o braço da mulher e desferido um tapa em seu rosto, além de empurrá-la para fora do apartamento. A vítima relatou que tentou recuperar seus pertences, mas foi impedida.

Após ser colocada para fora, a mulher passou a chutar a porta do apartamento, momento em que um vizinho acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e orientou a vítima a registrar a ocorrência.

 

 

