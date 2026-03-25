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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Mulher de 55 anos Ã© encontrada morta em apartamento no Centro de SÃ£o Carlos

25 Mar 2026 - 09h08Por Da redaÃ§Ã£o
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IML de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: arquivoIML de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: arquivo

Uma mulher de 55 anos foi encontrada morta na manhã de terça-feira (24) em um apartamento localizado na Rua Riachuelo, na região central de São Carlos. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após moradores relatarem um forte mau cheiro vindo do imóvel, situado em um prédio. O síndico do condomínio foi chamado e, ao chegar ao local, acionou um chaveiro para abrir o apartamento.

Ao entrarem no imóvel, foram encontradas marcas de fuligem e um sofá parcialmente queimado na sala. Em um dos quartos, a mulher foi localizada caída ao chão, já sem vida.

A vítima, segundo relatos de familiares, não era vista há cerca de uma semana. Ainda conforme apurado, ela enfrentava problemas de saúde de natureza psiquiátrica.

A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os exames necessários para auxiliar na investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que irão apontar a causa da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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